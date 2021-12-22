Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня

«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке». «Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — заключил глава офиса украинского президента.