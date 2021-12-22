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52 минуты назад

Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня

Все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Facebook.

Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке». «Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — заключил глава офиса украинского президента.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Украина рассматривает два потенциальных варианта для мирного урегулирования конфликта в Донбассе: прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным или привлечение США.

21 декабря Андрей Ермак сообщил, что Украина передала партнерам комплексные инициативы по разблокировке мирного процесса в Донбассе. Документ содержит 10 конкретных шагов.

В мире,Давид Арахамия,Андрей Ермак,Владимир Путин,
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