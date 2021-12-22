Создатель "Новичка": Украина может отравить реки в ДНР и ЛНР

Военный химик, эксперт комитета по обороне Госдумы России, один из создателей отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал «Газете.Ru», что украинские власти, по его мнению, могут отравить воду в непризнанных Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР) при помощи веществ, которые Киев якобы получил от США.
До этого о поставках ботулотоксина и бензоксазепина из США на Украину рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Ботулотоксин применяли в годы Второй мировой войны. Он весьма плохо растворяется в воде, поэтому очень страшен как яд контактного действия. Украинцы могут отравить воду Северского Донца, а эта река проходит через города ДНР и ЛНР. Бензоксазипин не столько отравляющее вещество, сколько сильно раздражающее. Самое опасное в этой истории – возможное отравление питьевой воды в Луганске и Донецке. Нужно провести операцию по предотвращению и ликвидации возможности такого шага», – рассказал «Газете.Ru» Ринк.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».