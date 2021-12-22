Создатель "Новичка": Украина может отравить реки в ДНР и ЛНР

«Ботулотоксин применяли в годы Второй мировой войны. Он весьма плохо растворяется в воде, поэтому очень страшен как яд контактного действия. Украинцы могут отравить воду Северского Донца, а эта река проходит через города ДНР и ЛНР. Бензоксазипин не столько отравляющее вещество, сколько сильно раздражающее. Самое опасное в этой истории – возможное отравление питьевой воды в Луганске и Донецке. Нужно провести операцию по предотвращению и ликвидации возможности такого шага», – рассказал «Газете.Ru» Ринк.