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1 час назад

Создатель "Новичка" Леонид Ринк: Украина может отравить реки в ДНР и ЛНР

Военный химик, эксперт комитета по обороне Госдумы России, один из создателей отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал «Газете.Ru», что украинские власти, по его мнению, могут отравить воду в непризнанных Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР) при помощи веществ, которые Киев якобы получил от США.

Создатель "Новичка": Украина может отравить реки в ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого о поставках ботулотоксина и бензоксазепина из США на Украину рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Ботулотоксин применяли в годы Второй мировой войны. Он весьма плохо растворяется в воде, поэтому очень страшен как яд контактного действия. Украинцы могут отравить воду Северского Донца, а эта река проходит через города ДНР и ЛНР. Бензоксазипин не столько отравляющее вещество, сколько сильно раздражающее. Самое опасное в этой истории – возможное отравление питьевой воды в Луганске и Донецке. Нужно провести операцию по предотвращению и ликвидации возможности такого шага», – рассказал «Газете.Ru» Ринк.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

В мире,Леонид Ринк,Эдуард Басурин,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Газета.Ru,
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