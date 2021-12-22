В Киеве описали сценарии развития ситуации у границ Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два на его взгляд возможных сценария развития ситуации с якобы наращиванием России войск у границ Украины, один из них дипломатический, а второй – военный.

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По его словам, первый сценарий – это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Проекты переговоров о том, что Украину не должны принимать в НАТО, он назвал поднятием ставок для более выгодной позиции.

«А второй сценарий – это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», – цитирует Кулебу украинское издание «НВ», передает РИА «Новости».