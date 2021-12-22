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35 минут назад

Белорусский КГБ задержал россиянина по делу о терроризме

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина России, имеющего вид на жительство в Гомеле, по делу о терроризме, сообщает агентство «БелТА».

Белорусский КГБ задержал россиянина по делу о терроризме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», — рассказал начальник управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников.

Ранее россиянка София Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

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