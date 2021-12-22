Лукашенко озвучил пугающую правду об убийствах мигрантов

«Никакие это не пограничники, как он] говорит. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», - сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области. Видеозапись встречи публикует «БелТА».