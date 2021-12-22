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44 минуты назад

Лукашенко озвучил пугающую правду об убийствах мигрантов

Сотрудники польских спецслужб заставляли военнослужащих убивать мигрантов и волонтеров на польско-белорусской границе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с польским солдатом Эмилем Чечко, попросившим политическое убежище в Белоруссии.

Лукашенко озвучил пугающую правду об убийствах мигрантов
Фото: ReutersReuters

По словам Лукашенко, польских военных спаивали и заставляли убивать.

«Никакие это не пограничники, как он] говорит. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», - сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области. Видеозапись встречи публикует «БелТА».

По мнению белорусского президента, «людей целенаправленно готовили убивать» «чужих людей в другом государстве».

Бежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко ранее рассказал, что был свидетелем убийства мигрантов, а также двух польских волонтеров. Он также признался, что сам участвовал в убийствах людей.

В мире,Александр Лукашенко,
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