Лукашенко озвучил пугающую правду об убийствах мигрантов

Сотрудники польских спецслужб заставляли военнослужащих убивать мигрантов и волонтеров на польско-белорусской границе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с польским солдатом Эмилем Чечко, попросившим политическое убежище в Белоруссии.
По словам Лукашенко, польских военных спаивали и заставляли убивать.
«Никакие это не пограничники, как он] говорит. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», - сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области. Видеозапись встречи публикует «БелТА».
По мнению белорусского президента, «людей целенаправленно готовили убивать» «чужих людей в другом государстве».
Бежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко ранее рассказал, что был свидетелем убийства мигрантов, а также двух польских волонтеров. Он также признался, что сам участвовал в убийствах людей.