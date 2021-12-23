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18 минут назад

Запад предупредил Россию о масштабных последствиях при агрессии против Украины

Военная агрессия России против Украины будет иметь суровую цену и повлечет за собой масштабные последствия. Об этом говорится в совместном заявлении представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН, пишет ТАСС.

Запад пригрозил России «суровыми последствиями» из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление сделано на фоне проведения Россией неформального заседания Совета безопасности ООН «по формуле Арриа» по вопросу о нарушениях прав национальных меньшинств на Украине и в прибалтийских странах.

В тексте подчеркивается, что Устав ООН запрещает угрозы силой или использование силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Помимо этого страны Запада также призвали Россию прекратить враждебную кампанию по дезинформации против Украины.

На фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования. Альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней.
В мире,Армия,Войска,НАТО,Совбез ООН,ООН,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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