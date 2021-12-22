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41 минуту назад

США столкнулись с нехваткой тестов на COVID-19

В США людям приходится стоять часами в очередях возле уличных пунктов тестирования из-за дефицита ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщает The Guardian.

В США закончились тесты на COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, нехватка тестов в США возникла на фоне приближающихся праздников, в которые американцы традиционно летают в другие города, чтобы встретить Рождество с семьей, роста случаев заболевания COVID-19 и появления омикрон-штамма коронавируса.

При этом 20 декабря власти страны заявили, что закупят 500 миллионов бесплатных тестов. Однако эксперты в области общественного здравоохранения США хоть и высоко оценили данный план, но подчеркнули, что с его выполнением могут возникнуть проблемы из-за перебоев в поставках. Кроме того, по словам профессора Школы медицины Джонса Хопкинса Элизабет Стюарт, с населением в 350 миллионов человек США понадобиться гораздо больше ПЦР-тестов, чем намеченные 500 миллионов.

Отмечается, что проблемы с нехваткой тестов на коронавирус в Америке начались еще в начале пандемии в 2020 году, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили партию неисправных ПЦР-тестов. Затем в мире стали доступны вакцины и в США наблюдали снижение случаев заражения COVID-19. На фоне всего этого «власти США посчитали, что ПЦР-тесты станут ненужными и перестали их закупать». Время показало, что данное «пренебрежение» сыграло со страной плохую шутку, подчеркнули в The Guardian.

В мире,The Guardian,
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