Африканский министр 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы

Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле выжил после того, как вертолет, на котором он летел на место кораблекрушения и спасательной операции, рухнул в море, пишет Рен ТВ со ссылкой на Министерство обороны страны.
Как сообщил министр, он 12 часов плыл до берега. В качестве плавсредства он использовал сиденье из вертолета.
"Мне рано умирать", — сказал министр по пути в больницу.
В полиции отметили, что Гелле имеет отличную физическую подготовку и "стальные нервы".
Кроме того, при крушении вертолета также выжил помощник министра из службы безопасности. Пилотов вертолета считают пропавшими без вести.
Гелле планировал посетить место кораблекрушения у берегов Мадагаскара, где погибли 64 человека. Поиски еще 24 продолжаются.