Африканский министр 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы

Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле выжил после того, как вертолет, на котором он летел на место кораблекрушения и спасательной операции, рухнул в море, пишет Рен ТВ со ссылкой на Министерство обороны страны.

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Как сообщил министр, он 12 часов плыл до берега. В качестве плавсредства он использовал сиденье из вертолета.

"Мне рано умирать", — сказал министр по пути в больницу.

В полиции отметили, что Гелле имеет отличную физическую подготовку и "стальные нервы".

Кроме того, при крушении вертолета также выжил помощник министра из службы безопасности. Пилотов вертолета считают пропавшими без вести.