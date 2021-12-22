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44 минуты назад

«Рано умирать»: африканский министр 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы

Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле выжил после того, как вертолет, на котором он летел на место кораблекрушения и спасательной операции, рухнул в море, пишет Рен ТВ со ссылкой на Министерство обороны страны.

Африканский министр 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил министр, он 12 часов плыл до берега. В качестве плавсредства он использовал сиденье из вертолета.

"Мне рано умирать", — сказал министр по пути в больницу.

В полиции отметили, что Гелле имеет отличную физическую подготовку и "стальные нервы".

Кроме того, при крушении вертолета также выжил помощник министра из службы безопасности. Пилотов вертолета считают пропавшими без вести.

Гелле планировал посетить место кораблекрушения у берегов Мадагаскара, где погибли 64 человека. Поиски еще 24 продолжаются.

В мире,Министерство обороны,РЕН ТВ,
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