В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
14 минут назад

Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию, а русских в московитов

Львовский облсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с просьбой утвердить использование на всех уровнях на Украине название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять «московиты», пишет издание Zaxid.

Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию
Фото: ТАССТАСС

Зеленский подтвердил вероятность полномасштабной войны с РФ

Депутаты считают, что название Россия связано с фальсификацией истории для обоснования притязаний России на чужие земли.

«Изменение названия Московского царства [в 1721 году] бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины», – говорится в обращении .

Депутаты Львовского облсовета требуют восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины. В отношении граждан РФ соответственно предлагается употреблять слово "московиты".

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители