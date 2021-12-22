Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

Львовский облсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с просьбой утвердить использование на всех уровнях на Украине название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять «московиты», пишет издание Zaxid.
Депутаты считают, что название Россия связано с фальсификацией истории для обоснования притязаний России на чужие земли.
«Изменение названия Московского царства [в 1721 году] бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины», – говорится в обращении .
Депутаты Львовского облсовета требуют восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины. В отношении граждан РФ соответственно предлагается употреблять слово "московиты".