Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

Львовский облсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с просьбой утвердить использование на всех уровнях на Украине название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять «московиты», пишет издание Zaxid.

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Депутаты считают, что название Россия связано с фальсификацией истории для обоснования притязаний России на чужие земли.

«Изменение названия Московского царства [в 1721 году] бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины», – говорится в обращении .