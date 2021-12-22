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59 минут назад

Стрелков рассказал, как может начаться война в Донбассе

Атака украинских войск на непризнанные республики Донбасса может начаться в январе 2022 года. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. Он считает, что Киев может обвинить ополченцев в провокации, а затем нанести удар по позициям корпусам Народной милиции ДНР и ЛНР.

Стрелков рассказал, как может начаться война в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Развиваться военный конфликт может следующим образом: Украина обвинит ополчение в какой-либо провокации либо в попытке атаковать их позиции и нанесёт якобы ответный удар по позициям корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР. Они самостоятельно атаковать практически неспособны, в лучшем случае способны только обороняться и то против Украины в одиночку у них шансов нет, — считает Стрелков.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию на востоке Украины с применением химических веществ. По данным российского оборонного ведомства, в регион прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК. Они занимаются тренировкой украинского спецназа, а также помогают украинским военным оборудовать огневые позиции на социально-значимых объектах.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к режиму прекращения огня в самопровозглашённых республиках Донбасса. Глава государства добавил, что переговоры по этой теме идут сложно. Кроме того, украинский лидер заявил, что готов начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет с президентом России. При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время он не контактирует с Владимиром Путиным.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

В мире,Владимир Зеленский,Игорь Стрелков,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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