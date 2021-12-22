Лукашенко пригрозил перекрыть транзит Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки Литве, передает БЕЛТА. По его словам, так Минск может ответить на запрет поставок через Клайпедский порт.

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Во время своего выступления Лукашенко обратил внимание на то, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Белоруссию в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок границы.

«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже», — сказал белорусский президент.