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1 час назад

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки Литве, передает БЕЛТА. По его словам, так Минск может ответить на запрет поставок через Клайпедский порт.

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит Литве
Фото: ТАССТАСС

Во время своего выступления Лукашенко обратил внимание на то, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Белоруссию в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок границы.

«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже», — сказал белорусский президент.

Как говорил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, остановка транзита навредит главным образом гражданам Литвы и бизнесу прибалтийского государства. Литва ввела запрет на транзит белорусских товаров, в первую очередь удобрений, с декабря 2021 года. Прибалтика оказывает экономическое давление на Минск из-за санкций, введенных Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом из-за политической ситуации в Белоруссии.

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