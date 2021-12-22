Скандальное заявление: в США призвали изгнать россиян из стран Запада

У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страны Запада и выгнать тех, кто уже туда приехал, заявил обозреватель СNN Майкл Бочюркив.

По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента России Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине».

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Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку Россия поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада».

Сайт Майкла Бочюркива

«Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться о немедленной высылке граждан России из западных стран. Другими словами, сделать все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта с Россией», – пишет обозреватель.

Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с требованием остановить преследование российской диаспоры, сообщает РИА Новости. Это заявление было сделано после объявления о том, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) был вынужден приостановить свою деятельность из-за расследования американских спецслужб.

Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей



Посольство России в Вашингтоне

Дипломаты подчеркнули, что Соединенные Штаты ведут враждебную деятельность в отношении россиян, прикрываясь подозрениями в работе на американской территории без регистрации в качестве иностранных агентов. Более того, отмечается, что сотрудники ФБР в грубой форме проводили обыски и устраивали допросы представителей диаспоры, забирая их личные вещи. В посольстве заявили, что рассматривают подобные шаги как недружественные по отношению к России.

Председатель КСОРС Елена Брэнсон также выразила надежду, что американцы прекратят преследовать русских иноагентов. Она отметила, что в настоящее время прослеживается тенденция к увеличению процесса репатриации россиян на родину.

Мы как неполитическая, неформальная и некоммерческая организация, не получавшая денежные средства и не имеющая своего счета, не являемся иностранными агентами



Елена Брэнсон

Председатель Координационного совета российских соотечественников

Брэнсон добавила, что за прошедший год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах американские спецслужбы допросили несколько сотен самых активных представителей российской диаспоры в США. По ее мнению, члены КСОРС могут быть подвергнуты преследованию.

Решение о закрытии организации было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.

Проблемы в отношениях России и США

В отношениях Москвы и Вашингтона не раз возникали конфликты, перетекающие в длительные выяснения отношений, взаимные обвинения и ряд ограничений. Так, за последние несколько лет обе стороны переговоров были вынуждены выслать часть штата своих дипломатов, а также закрыть ряд консульств.

В конце декабря 2016 года администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выслала российских дипломатов и закрыла доступ к загородным жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Изначально Москва оставила этот шаг без ответа, рассчитывая на положительные подвижки в этом вопросе с приходом в Белый дом Дональда Трампа, однако этого не произошло.

455 сотрудников

осталось после того, как в июне 2017 года российские власти потребовали от США сократить численность своих дипломатов в России на 755 человек

В начале сентября 2017 года по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а в апреле 2018 года руководство США закрыло российское генконсульство в Сиэтле и потребовало освободить резиденцию генконсула в этом городе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москва призвала увеличить число сотрудников американских консульств в России. Он пояснил, что подобный шаг необходим для того, чтобы нормализовать визовое обслуживание в дипмиссиях США на территории России. Он выразил надежду, что сторонам вскоре удастся достичь некоторых подвижек.

Представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко указал, что российская делегация более четырех лет сталкивается с проблемами, которые вызваны ненадлежащим исполнением Соединенными Штатами обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях, добавив, что Москва попросила помощи у генерального секретаря Организации Объединенных Наций из-за проблем с выдачей виз США дипломатам.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза. Об этом он заявил в Twitter.

Wikipedia

«Необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес.

Эстонский политик также указал на позицию европейских стран в сентябре 1939 года после немецкого вторжения в Польшу:

«Наказание простых немецких людей за действия их правительства было бы мстительным, контрпродуктивным и не привело бы к достижению его целей». Таким образом, Ильвес намекнул на присоединение Крыма к России в 2014 году.

Позже Ильвес отметил, что считает данное заявление не таким громким, по сравнению с «призывами» российских пропагандистов «убивать украинцев и наказывать Запад».

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко дал совет бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить гражданам РФ въезжать в ЕС, пообщаться с властями Турции и Греции относительно важности российского сегмента в туризме, сообщает РИА Новости.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — заявил замглавы МИД.

Предложение бывшего президента Эстонии Хендрика Ильвеса закрыть россиянам въезд в Европу нацелено на то, чтобы обрадовать США, и ничем не подкреплено. Так на слова прибалтийского политика ответил заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает РЕН ТВ.

«Он относится к группе тех людей, которые не знают, что придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они», — сказал Чепа, предположив, что в противном случае эстонский политик болен.

Многие страны борются за российских туристов, отметил депутат, добавив, что даже «турки нервничают», после того как Россия ограничила полеты в эту страну.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подчинённым изучить, насколько нынешний режим въезда россиян на Украину соответствует защите национальных интересов и безопасности страны. Глава государства ответил на электронную петицию, которая собрала почти 27 000 подписей. Её авторы призывали запретить россиянам въезд на Украину или перейти к визовому режиму.

Поручение от президента получили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Совета безопасности Алексей Данилов и руководитель Службы безопасности Иван Баканов.

«Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Россией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для россиян уже есть ряд ограничений для въезда в страну. Против лиц, представляющих угрозу национальным интересам, вводятся санкции, напомнил президент.

Автором петиции стал активист, бывший лидер одесского «Правого сектора» (запрещённая в России экстремистская организация) Сергей Стерненко.

«Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины инициировать введение запрета для граждан России на посещение территории Украины или введение визового режима», — сказано в петиции.

Депутат Госдумы предложил запретить въезд незамужним российским женщинам в Турцию из-за недобросовестного поведения некоторых мужчин этой страны. Такое мнение высказал зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», — предостерег русских женщин Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».