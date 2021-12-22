300 сторонников Саакашвили объявили голодовку протеста

Около 300 сторонников экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили начали в среду бессрочную голодовку за освобождение отбывающего шестилетнее заключение своего лидера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Акция проходит в 11 палатках у центрального офиса партии экс-президента «Единое национальное движение» по дороге в Тбилисский международный аэропорт.

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Среди объявивших голодовку – формальный лидер «националов», антироссийский радикал Никанор Мелия и некоторые другие руководители партии.

Оппозиционеры говорят, что будут сменять друг друга в ходе этой акции. При этом часть из них уже сообщили, что воздержатся от голодовки «по состоянию здоровья».

«Это – акт самопожертвования», – сказала депутат парламента от «националов» Хатиа Деканоидзе, которая сама не намерена голодать.

В партии отмечают, что Саакашвили не требовал начать голодовку, хотя накануне грузинские СМИ сообщили, что экс-президент настаивал на радикальных действиях оппозиции, угрожая в ином случае прикрыть каналы финансирования.

В правящей «Грузинской мечте» высмеяли данную голодовку. «Детсадовская сказка, просто циничная», – заявил парламентарий Георгий Амилахвари. Его коллега Созар Субари предложил участникам акции наведываться в «Макдональдс» поблизости, напомнив, что сам Саакашвили питался во время пятидесятидневной «голодовки» в тюрьме, и это фиксировали камеры видеонаблюдения.

Посмеиваются над «националами» и в соцсетях. Пользователи говорят, что «истории известны триста спартанцев, а теперь появились триста голодающих членов секты Саакашвили», а также иронизируют, что «если понравится меню голодовки, то можно к ней присоединиться». Также в соцсетях пишут, что «Саакашвили лишил сторонников традиционного новогоднего сациви».

Критикуют акцию и в других оппозиционных партиях. Вице-спикер парламента от партии «Граждане» Леван Иоселиани заявил, что такую форму протеста в Европе давно никто не использует.