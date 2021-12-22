Найдена свободная от коронавируса страна

"Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Но мы не должны расслабляться, так как сегодня во многих странах появляются новые штаммы этой опасной инфекции, в частности "омикрон". Известны пути его распространения из одной страны в другую. Это происходит путем перемещения людей и товаров через государственные границы", - сказал туркменский лидер во вторник на совещании с участием секретаря Государственного совета безопасности - зампреда Госкомиссии по ЧС и глав таможенной и миграционных служб.