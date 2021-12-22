«Иди, гуляй»: посол Украины пожаловался на отношение немцев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкие чиновники игнорируют предложения и просьбы Киева в личных беседах, поэтому дипломатам приходится поднимать многие вопросы публично. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Ukrainian Prism.
«Когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, <…> обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», - рассказал посол.
Он отметил, что после этого у украинских дипломатов остается лишь один вариант - «выносить отдельные вопросы в публичную плоскость».
«Если потом эти самые вопросы, <…> на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично», - подчеркнул Мельник.
По его мнению, Германия живет «по старым меркам и лекалам», политика в стране делается «подковерно, в закрытых кабинетах», а значимые решения принимаются «в узком кругу».
Ранее во время конференции послов Украины Мельник выразил надежду, что новый немецкий канцлер Олаф Шольц понимает «всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным».
Он призвал Шольца провести берлинский саммит нормандской четверки, чтобы «вернуть россиян за стол переговоров».