«Иди, гуляй»: посол Украины пожаловался на отношение немцев

«Когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, <…> обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», - рассказал посол.