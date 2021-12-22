Израиль в четвёртый раз вакцинирует пенсонеров от COVID-19

Премьер-министр Израилья Нафтали Беннетт поручил начать подготовку к масштабной операции по вакцинации четвертой дозой прививки от COVID-19 граждан от 60 лет и старше. Также вакцинируют медработников всех возрастов. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

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Граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от COVID-19, и мы также продолжаем быть пионерами в отношении четвертой дозы, — говорится в заявлении Беннетта.

В минздраве страны сообщили, что экспертная комиссия рекомендовала начать вакцинацию четвёртой дозой как можно быстрее. Прививки будут делать людям от 60 лет и старше, а также всем медикам.

Это наш приоритет в отношении «омикрона»: защита пожилых, которые являются наиболее уязвимой группой, и сохранение медицинского персонала. Нечего ждать, идите вакцинироваться, — сообщил министр здравоохранения страны Ницан Горовиц.

Массовая вакцина от коровируса началась в Израиле 20 декабря 2020 года. Для этого используется препарат от компании Pfizer. В начале июня 2021 года началась вакцинация подростков 12-15 лет