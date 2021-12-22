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15 минут назад

США решили помешать России в развитии импортозамещения

Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход Москвы от норм Всемирной торговой организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление торгового представителя США Кэтрин Тай.

США решили помешать России в развитии импортозамещения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Вашингтон будет работать над ответными мерами по линии ВТО, чтобы помешать Москве в развитии этого направления. «Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция», — отметила Тай.

Как считает торговый представитель, нарушение норм и правил Всемирной торговой организации ставит рабочих и предпринимателей США в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции. Офис торгового представителя продолжит работать с партнерами-единомышленниками и будет использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры РФ реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования. По его словам, это первый масштабный проект, который министерство реализует совместно с подведомственным ФГАУ НИИ «Восход» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.

В мире,Дмитрий Чернышенко,МГТУ им. Баумана,ВТО,РИА Новости,
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