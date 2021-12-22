США решили помешать России в развитии импортозамещения

Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход Москвы от норм Всемирной торговой организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление торгового представителя США Кэтрин Тай.
По ее словам, Вашингтон будет работать над ответными мерами по линии ВТО, чтобы помешать Москве в развитии этого направления. «Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция», — отметила Тай.
Как считает торговый представитель, нарушение норм и правил Всемирной торговой организации ставит рабочих и предпринимателей США в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции. Офис торгового представителя продолжит работать с партнерами-единомышленниками и будет использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры РФ реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования. По его словам, это первый масштабный проект, который министерство реализует совместно с подведомственным ФГАУ НИИ «Восход» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.