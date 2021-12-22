США и Евросоюз обвинили в «торговле» Украиной

На Украине сохраняется контролируемая и спокойная обстановка, а нагнетание ситуации и создание истерии вокруг страны происходит по вине США, сообщил в эфире телеканала «Наш» политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, Вашингтон и Брюссель «торгуют» Украиной с Россией. «Обращаюсь к американцам. Езжайте на Украину, у нас абсолютно все здесь контролируемо и спокойно. И вся та истерия, которая нагнетается сегодня от Конгресса и Сената, она нагнетается от вас, а не от нас. Реально, ситуация на Украине под контролем. Будь-какие действия, предпринимаемые нашими "партнерами", указывают лишь на то, что на Украине крайне тяжелая ситуация на фоне отношений США, Европы и России. Это касается энергетического вопроса. Он стоит номер один на сегодняшний день», — рассказал эксперт», — рассказал эксперт.

Он также прокомментировал газовый вопрос. Цены на этот вид топлива, достигшие 1900 долларов, четко дают понять, что данный вопрос не исчез, сказал Клочок. По его мнению, США и ЕС постоянно акцентируют внимание на том, что Киеву необходимо уладить все вопросы с Россией, в ином случае не случится никаких сдвигов. «Украиной банально торгуют», — отметил эксперт.