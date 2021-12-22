В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
9 минут назад

США и Евросоюз обвинили в «торговле» Украиной

На Украине сохраняется контролируемая и спокойная обстановка, а нагнетание ситуации и создание истерии вокруг страны происходит по вине США, сообщил в эфире телеканала «Наш» политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

США и Евросоюз обвинили в «торговле» Украиной
Фото: ReutersReuters

По его словам, Вашингтон и Брюссель «торгуют» Украиной с Россией. «Обращаюсь к американцам. Езжайте на Украину, у нас абсолютно все здесь контролируемо и спокойно. И вся та истерия, которая нагнетается сегодня от Конгресса и Сената, она нагнетается от вас, а не от нас. Реально, ситуация на Украине под контролем. Будь-какие действия, предпринимаемые нашими "партнерами", указывают лишь на то, что на Украине крайне тяжелая ситуация на фоне отношений США, Европы и России. Это касается энергетического вопроса. Он стоит номер один на сегодняшний день», — рассказал эксперт», — рассказал эксперт.

Он также прокомментировал газовый вопрос. Цены на этот вид топлива, достигшие 1900 долларов, четко дают понять, что данный вопрос не исчез, сказал Клочок. По его мнению, США и ЕС постоянно акцентируют внимание на том, что Киеву необходимо уладить все вопросы с Россией, в ином случае не случится никаких сдвигов. «Украиной банально торгуют», — отметил эксперт.

Ранее «Газпром» сообщил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год в полном объеме. Так, с начала года по 15 декабря компания транспортировала через Украину 40 млрд куб. м газа. Также холдинг продолжает поставлять газ европейским потребителям по различным маршрутам.

В мире,Газпром,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители