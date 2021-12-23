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13 минут назад

В Германии зафиксировали первую смерть инфицированного «омикроном»

Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.

В Германии зафиксировали первую смерть от омикрона
Фото: ReutersReuters

По информации СМИ, умер человек в возрасте от 60 до 79 лет. Заражение вариантом «омикрон» было обнаружено путем секвенирования генома, сообщает ТАСС.

Ранее первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» была зафиксирована в США.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

В Германии введут «легкий локдаун» из-за омикрон-штамма

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».

В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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