США хотят лишить Россию смартфонов и автозапчастей

В случае обострения ситуации на Украине власти США рассмотрят возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники в администрации президента Джо Байдена.

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По данным агентства, на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники планируют обсудить «чрезвычайные меры экспортного контроля», которые помогут «перекрыть доступ» РФ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий.

Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолётов и автомобилей и материалы из многих других секторов, — говорится в материале.

По оценке источника, потенциальные ограничения станут для России «беспрецедентными».