Байден: "Омикрон"-штамм проник в Белый дом

Вариант коронавируса "омикрон" стал преобладающим в США, зараженных нашли даже в Белом доме, заявил президент Джо Байден во время обращения к нации.

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"Омикрон" передается так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди", - заявил американский лидер.

По словам Байдена, США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом. Президент также напомнил, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему обеспечивают высокую защищенность от тяжелого течения болезни и возможной смерти.

Неделей ранее США "омикрон" был выявлен только в 12,6% случаев, а за прошедшую неделю этот показатель увеличился в шесть раз — до 73%. Накануне первая смерть от "омикрона" была зафиксирована в США.