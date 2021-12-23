США отказали России в предложениях по нерасширению НАТО на восток

США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.