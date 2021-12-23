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23 минуты назад

США отказали России в предложениях по нерасширению НАТО на восток

США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

США отказали России в предложениях по нерасширению НАТО на восток
Фото: ReutersReuters

«Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — отметила Псаки.

Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давало обещаний не расширяться на восток, тем самым отвергнув обвинения президента России Владимира Путина в том, что западные страны «надули» Москву. По словам генсека НАТО, в учредительном договоре Североатлантического альянса указано, что любая страна может стать членом организации.

В мире,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,
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