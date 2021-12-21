Зеленский захотел встретиться с Путиным

«Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова… Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам все равно, в каком формате», - заявил Владимир Зеленский.