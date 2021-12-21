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53 минуты назад

Зеленский захотел встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате, передает РИА «Новости».

Зеленский захотел встретиться с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский сообщил, что в данный момент у него нет никаких контактов с Владимиром Путиным, между ними не происходит телефонных разговоров.

При этом украинский президент подчеркнул, что Киев готов к диалогу с российской стороной.

«Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова… Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам все равно, в каком формате», - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил вероятность полномасштабной войны с РФ

Глава украинского государства также сообщил, что администрации президентов двух стран ведут работу по согласованию повестки переговоров, и, если понадобится, он сам позвонит Владимиру Путину для обсуждения сложных вопросов.

«Наши администрации разговаривают о том, какая может быть agenda (повестка. — прим. ред.), если они не смогут в какой-то срок договориться по сложным документам, например, то я буду прямо ему звонить», - заверил Зеленский.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не предлагал Москве провести встречу президентов.

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