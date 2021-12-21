Миру предрекли хаос без лидерства США

«Когда мы не вовлечены в работу, когда мы не ведем за собой, тогда происходит одно из двух: или кто-то другой пытается занять наше место, но не в том виде, который бы продвигал наши интересы и ценности, или никто не пытается. Тогда получается хаос», — спрогнозировал Блинкен на выступлении в Госдепе.