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19 минут назад

Новый канцлер ввел ограничения в ФРГ из-за штамма "омикрон"

В Германии с 28 декабря закроют клубы и дискотеки и отменят межрегиональные мероприятия, включая футбольные матчи, в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет «Интерфакс».

Новый канцлер ввел ограничения в ФРГ из-за "омикрона"
Фото: ReutersReuters

«Клубы и дискотеки будут закрыты, также будут отменены межрегиональные мероприятия», - сказал Шольц, отметив, что правило касается и футбола.

Он пояснил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более заразен и распространяется быстрее.

«К этому мы должны готовиться уже сейчас», - добавил Шольц.

Кроме того, будут введены ограничения на прием гостей и проведение домашних праздников - в одном помещении можно будет собираться в составе до 10 человек, детей до 14 лет это правило не касается. Также в в этом году в ФРГ запретят продажу пиротехники.

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