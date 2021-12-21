Новый канцлер ввел ограничения в ФРГ из-за "омикрона"

«Клубы и дискотеки будут закрыты, также будут отменены межрегиональные мероприятия», - сказал Шольц, отметив, что правило касается и футбола.

Кроме того, будут введены ограничения на прием гостей и проведение домашних праздников - в одном помещении можно будет собираться в составе до 10 человек, детей до 14 лет это правило не касается. Также в в этом году в ФРГ запретят продажу пиротехники.