Новый канцлер ввел ограничения в ФРГ из-за "омикрона"

В Германии с 28 декабря закроют клубы и дискотеки и отменят межрегиональные мероприятия, включая футбольные матчи, в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет «Интерфакс».
«Клубы и дискотеки будут закрыты, также будут отменены межрегиональные мероприятия», - сказал Шольц, отметив, что правило касается и футбола.
Он пояснил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более заразен и распространяется быстрее.
«К этому мы должны готовиться уже сейчас», - добавил Шольц.
Кроме того, будут введены ограничения на прием гостей и проведение домашних праздников - в одном помещении можно будет собираться в составе до 10 человек, детей до 14 лет это правило не касается. Также в в этом году в ФРГ запретят продажу пиротехники.