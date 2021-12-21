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7 минут назад

Гейтс сделал оптимистичный прогноз по пандемии COVID

Билл Гейтс считает, что пандемия может закончиться к середине 2022 года.

Гейтс сделал оптимистичный прогноз по пандемии COVID
Фото: ReutersReuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что к середине 2022 года смертность от COVID-19 и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа, если не появятся новые более опасные варианты, пишет ТАСС.

По его словам, уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации и появления новых препаратов. Гейтс считает, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу". При этом основатель корпорации Microsoft призвал мировое сообщество для уменьшения угроз появления новых пандемий активно работать и над искоренением гриппа.

Гейтс также рассчитывает, что в 2022 году решатся проблемы с поставками вакцин против коронавируса.

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