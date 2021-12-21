В Израиле впервые умер пациент с «омикрон»-штаммом

В Израиле зафиксирован первый случай смерти пациента с подтвержденным «омикрон»-штаммом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

Фото: Reuters Reuters

Умершему пациенту было 65 лет. Он скончался в больнице города Беэр-Шева на юге страны. Отмечается, что мужчина имел фоновые заболевания. Он был вакцинирован, но с момента получения второй дозы вакцины прошло более полугода.

Ранее сообщалось, что первый пациент с «омикроном» умер в американском штате Техас. По словам медиков, у 50-летнего пациента были серьезные проблемы со здоровьем. Известно также, что он не был привит от коронавируса. Сейчас на «омикрон»-штамм приходится 73% всех заражений в США.