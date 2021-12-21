В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
18 минут назад

В Израиле впервые умер пациент с «омикрон»-штаммом

В Израиле зафиксирован первый случай смерти пациента с подтвержденным «омикрон»-штаммом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

В Израиле впервые умер пациент с «омикрон»-штаммом
Фото: ReutersReuters

Умершему пациенту было 65 лет. Он скончался в больнице города Беэр-Шева на юге страны. Отмечается, что мужчина имел фоновые заболевания. Он был вакцинирован, но с момента получения второй дозы вакцины прошло более полугода.

ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма

Ранее сообщалось, что первый пациент с «омикроном» умер в американском штате Техас. По словам медиков, у 50-летнего пациента были серьезные проблемы со здоровьем. Известно также, что он не был привит от коронавируса. Сейчас на «омикрон»-штамм приходится 73% всех заражений в США.

Во вторник, 21 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основные симптомы «омикрон»-штамма. По его словам, это першение в горле, лихорадка и мышечные боли.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители