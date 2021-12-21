Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили

По словам украинского лидера, ему пока что не удалось договориться с грузинской стороной, чтобы к заключенному Саакашвили впустили врачей с Украины. Он отметил, что получил просьбы о допуске к экс-президенту его матери или девушки, депутата Верховной рады Украины Елизаветы Ясько.

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», — рассказал Зеленский. Он добавил, что также обсуждал этот вопрос с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.