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59 минут назад

Украина анонсировала решительный шаг по Донбассу

Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина анонсировала решительный шаг по Донбассу
Фото: ТАССТАСС

По его словам, переговоры о прекращении огня в трехсторонней контактной группе в Минске проходят сложно.

«Сложные переговоры. Ничего нового в этом вопросе, несмотря на праздники. Эти переговоры всегда сложные… Я считаю, все готовы к прекращению огня», - приводит РИА «Новости» слова украинского лидера.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает согласовать прекращение огня, открытие контрольных пунктов въезда/выезда и обмен удерживаемыми лицами.

Он отметил, что не уверен, смогут ли участники переговоров согласовать все эти пункты до новогодних праздников.

«Но если мы до праздников согласуем эти пункты, или хоть какие-то из них, уже будет неплохо», - добавил Зеленский.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

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