Украина анонсировала решительный шаг по Донбассу

Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, переговоры о прекращении огня в трехсторонней контактной группе в Минске проходят сложно.
«Сложные переговоры. Ничего нового в этом вопросе, несмотря на праздники. Эти переговоры всегда сложные… Я считаю, все готовы к прекращению огня», - приводит РИА «Новости» слова украинского лидера.
По словам Зеленского, Киев рассчитывает согласовать прекращение огня, открытие контрольных пунктов въезда/выезда и обмен удерживаемыми лицами.
Он отметил, что не уверен, смогут ли участники переговоров согласовать все эти пункты до новогодних праздников.
«Но если мы до праздников согласуем эти пункты, или хоть какие-то из них, уже будет неплохо», - добавил Зеленский.
С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.