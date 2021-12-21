Украина анонсировала решительный шаг по Донбассу

«Сложные переговоры. Ничего нового в этом вопросе, несмотря на праздники. Эти переговоры всегда сложные… Я считаю, все готовы к прекращению огня», - приводит РИА «Новости» слова украинского лидера.

Он отметил, что не уверен, смогут ли участники переговоров согласовать все эти пункты до новогодних праздников.

«Но если мы до праздников согласуем эти пункты, или хоть какие-то из них, уже будет неплохо», - добавил Зеленский.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.