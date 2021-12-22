Латвия поможет Украине оружием в случае конфликта с РФ

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Рига готова доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе.

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«Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим (Украине. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что у Латвии есть возможность доставлять на Украину товары как военного, так и невоенного назначения.

Других комментариев он не дал.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.