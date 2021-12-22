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21 минуту назад

Латвия заявила о готовности доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Рига готова доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе.

Латвия поможет Украине оружием в случае конфликта с РФ
Фото: ReutersReuters

«Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим (Украине. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что у Латвии есть возможность доставлять на Украину товары как военного, так и невоенного назначения.

Других комментариев он не дал.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.

Литовский министр уточнил, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь и уже предоставляется помощь тепловизорами.

В мире,Планы НАТО,РИА Новости,
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