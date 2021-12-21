США запросили у Нидерландов экстрадицию россиянина Дубникова

Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции гражданина России Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры провинции Северная Голландия Илзе де Хейр.

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По данным издания, после получения запроса прокуратура направила в суд прошение о назначении даты судебного заседания по делу россиянина. На данный момент информация о том, когда состоится слушание, отсутствует.