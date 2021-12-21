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50 минут назад

ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid компании Novavax, передает РИА «Новости».

ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19
Фото: ReutersReuters

«Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам», - говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее препарат Nuvaxovid одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина Nuvaxovid разработана на основе белка, аналогичного спайковому белку коронавируса. Ее вводят двумя дозами с перерывом в три недели, она учит иммунную систему человека вырабатывать защиту от вируса.

ВОЗ раскрыла причину задержки с одобрением «Спутника V»

Исследование, проведенное в США и Мексике, показало, что через семь дней после получения второй дозы Nuvaxovid эффективность ее защиты от коронавируса составляла 90,4%. Второе исследование, проведенное в Великобритании, показало эффективность препарата на уровне 89,7%.

Nuvaxovid стала первой белковой вакциной, одобренной в Европе.

В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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