ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19

«Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам», - говорится в сообщении ВОЗ.

Вакцина Nuvaxovid разработана на основе белка, аналогичного спайковому белку коронавируса. Ее вводят двумя дозами с перерывом в три недели, она учит иммунную систему человека вырабатывать защиту от вируса.

Исследование, проведенное в США и Мексике, показало, что через семь дней после получения второй дозы Nuvaxovid эффективность ее защиты от коронавируса составляла 90,4%. Второе исследование, проведенное в Великобритании, показало эффективность препарата на уровне 89,7%.