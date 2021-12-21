Лукашенко заявил о готовности «перевоспитать америкосов»

«Если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», — сказал Лукашенко космонавту, посетовав, что он приехал в Минск один, без коллег по Международной космической станции (МКС).