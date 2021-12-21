«Надеюсь, что это не эмоциональный шаг российской гражданки, которая попала в затруднительную ситуацию в Белоруссии, а скорее согласованная с администрацией Лукашенко, белорусскими правоохранителями, а также с соответствующими российскими службами действие, в результате которого удастся сохранить, условно, лицо Лукашенко (Белоруссии) в отношении российской гражданки. С другой стороны, удастся решить вопрос по существу. То есть помиловать ее и, наконец, отправить на родину. Потому что, конечно, все, что происходит с гражданкой России Сапегой, вызывает массу вопросов и в российской правозащитной среде, и среди патриотически настроенных экспертов. В том смысле, что это все-таки гражданка России, и она не совершала никаких преступлений на территории Белоруссии, как это пытаются ей инкриминировать белорусские власти. А если даже она их совершала, то в любом случае это гражданка России. Она, конечно, должна была быть отправлена на родину, здесь проходить разнообразные разбирательства относительно тех или иных ее действий. Но этого не произошло по разным причинам. Хотя мы как общественники и правозащитники требовали ее передачи российским правоохранителям и отправления ее на родину. Но надеюсь, что сегодняшнее прошение о помиловании гражданки России Сапеги - это акт, в результате которого это помилование произойдет.



Вообще, эта практика, когда граждане России оказываются в заложниках на территории дружественной Белоруссии, с которой мы строим общий проект Союзного государства, мягко говоря, неприемлема. И не важно, в чем ее (Сапегу - прим. ред) обвиняют. Важно, что это гражданка России. Если она в чем-то виновата, ее должны были немедленно передать российским правоохранителям с соответствующими материалами для проверки. Судьбу российского гражданина определяет только российское государство, только российский суд. Это главное в этой истории. А уж чьей она была подружкой, зачем она это делала - это уже второй вопрос, беллетристика», - заявил Мартынов.