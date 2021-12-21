Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал подачу россиянкой Софьей Сапегой прошения о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Надеюсь, что это не эмоциональный шаг российской гражданки, которая попала в затруднительную ситуацию в Белоруссии, а скорее согласованная с администрацией Лукашенко, белорусскими правоохранителями, а также с соответствующими российскими службами действие, в результате которого удастся сохранить, условно, лицо Лукашенко (Белоруссии) в отношении российской гражданки. С другой стороны, удастся решить вопрос по существу. То есть помиловать ее и, наконец, отправить на родину. Потому что, конечно, все, что происходит с гражданкой России Сапегой, вызывает массу вопросов и в российской правозащитной среде, и среди патриотически настроенных экспертов. В том смысле, что это все-таки гражданка России, и она не совершала никаких преступлений на территории Белоруссии, как это пытаются ей инкриминировать белорусские власти. А если даже она их совершала, то в любом случае это гражданка России. Она, конечно, должна была быть отправлена на родину, здесь проходить разнообразные разбирательства относительно тех или иных ее действий. Но этого не произошло по разным причинам. Хотя мы как общественники и правозащитники требовали ее передачи российским правоохранителям и отправления ее на родину. Но надеюсь, что сегодняшнее прошение о помиловании гражданки России Сапеги - это акт, в результате которого это помилование произойдет.
Вообще, эта практика, когда граждане России оказываются в заложниках на территории дружественной Белоруссии, с которой мы строим общий проект Союзного государства, мягко говоря, неприемлема. И не важно, в чем ее (Сапегу - прим. ред) обвиняют. Важно, что это гражданка России. Если она в чем-то виновата, ее должны были немедленно передать российским правоохранителям с соответствующими материалами для проверки. Судьбу российского гражданина определяет только российское государство, только российский суд. Это главное в этой истории. А уж чьей она была подружкой, зачем она это делала - это уже второй вопрос, беллетристика», - заявил Мартынов.
Ранее Сапега, которой в Белоруссии предъявили обвинение по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании на имя Лукашенко. Об этом заявил ее отчим Сергей Дудич.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. На его борту оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега. Отец россиянки Андрей Сапега записал видеообращение к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, заявив, что его дочь просто «оказалась не в том месте и не с тем человеком».