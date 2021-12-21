Лукашенко предложил взять на перевоспитание астронавтов США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил космонавту Роскосмоса, уроженцу страны Олегу Новицкому пригласить в Минск американских коллег. Как сообщает БелТА, глава государства заявил, что в республике их бы «перевоспитали».
Во вторник, 21 декабря, во Дворце независимости Лукашенко вручил Новицкому орден Дружбы народов. При общении с космонавтом он с юмором поинтересовался, почему космонавт не позвал с собой американских астронавтов, которые были вместе с ним на МКС.
«Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», — сказал Лукашенко.
Напомним, что третий полет Новицкого на МКС состоялся 9 апреля 2021 года. Космонавт провел более 190 суток, из которых более 22 часов - в открытом космосе. На землю он вернулся вместе с Климом Шипенко и Юлией Пересильд 17 октября.