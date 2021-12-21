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39 минут назад

Лукашенко предложил взять на перевоспитание астронавтов США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил космонавту Роскосмоса, уроженцу страны Олегу Новицкому пригласить в Минск американских коллег. Как сообщает БелТА, глава государства заявил, что в республике их бы «перевоспитали».

Лукашенко предложил взять на перевоспитание астронавтов США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник, 21 декабря, во Дворце независимости Лукашенко вручил Новицкому орден Дружбы народов. При общении с космонавтом он с юмором поинтересовался, почему космонавт не позвал с собой американских астронавтов, которые были вместе с ним на МКС.

«Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», — сказал Лукашенко.

Напомним, что третий полет Новицкого на МКС состоялся 9 апреля 2021 года. Космонавт провел более 190 суток, из которых более 22 часов - в открытом космосе. На землю он вернулся вместе с Климом Шипенко и Юлией Пересильд 17 октября.

В мире,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Александр Лукашенко,Роскосмос,
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