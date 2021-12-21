Бывшая жена дубайского шейха отсудила у него 54 млрд рублей

Эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум будет вынужден выплатить сбежавшей в Лондон бывшей жене около 550 миллионов фунтов стерлингов (почти 54 миллиарда рублей). Как сообщает Sky News, это самая крупная выплата в бракоразводном процессе в истории английского суда.

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Судья Филип Мур объяснил, что большая часть суммы, присужденной дубайской принцессе Хайи бинт Аль-Хусейни, сводной сестре короля Иордании Абдаллы, предназначена для ее защиты от шейха. Он отметил, что принцесса просит лишь предоставить ей гарантии безопасности для нее и ее детей. Судья также попросил шейха компенсировать ей стоимость имущества, которое она потеряла в результате разрыва брака.

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В течение трех месяцев шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум обязан единовременно выплатить Хайе 251,5 миллиона фунтов стерлингов (24,6 миллиарда рублей), которые она частично потратит на содержание своих особняков в Великобритании. Она считает, что это справедливая компенсация за оставшиеся в Дубае украшения и скаковых лошадей, которая также окупит будущие расходы на безопасность. Изначально Хайя хотела отсудить у бывшего мужа 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (137,3 миллиарда рублей). На это адвокат шейха Найджел Дайер заявил суду во время слушаний, что «ее финансовые претензии и размер запрашиваемой компенсации беспрецедентны».

Шейх также выделит 3 миллиона фунтов стерлингов (294,2 миллиона рублей) на образование детей — 14-летней Джалили и 9-летнего Зайеда — и 9,6 миллиона фунтов стерлингов (941,6 миллиона рублей) задолженности. Кроме того, он будет платить по 11,2 миллиона фунтов стерлингов (около миллиарда рублей) в год за содержание детей и их безопасность, когда они станут взрослыми. В качестве гарантии исполнения финансовых обязательств Мохаммед бин Рашид аль-Мактум внесет залог в 290 миллионов фунтов стерлингов (28,4 миллиарда рублей), который будет храниться на банковском счете.

47-летняя принцесса Хайя бежала из ОАЭ в Англию в апреле 2019 года с двумя детьми. Она утверждала, что крайне напугана поведением мужа. Сообщалось, что причиной побега стал ее двухлетний роман с британским охранником 37-летним Расселом Флауэрсом. В свою очередь, принцесса Хайя заявляла, что поводом для бегства было намерение супруга выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.