Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов

Таиланд с 22 декабря приостановил действие своей программы "въезда без карантина", сославшись на опасения по поводу потенциального распространения "омикрон"-варианта среди прибывающих иностранных туристов. Комиссия по COVID-19 под председательством премьер-министра Прают Чан-Оча приостановила въезд без карантина на фоне роста завозных случаев, сообщает Bloomberg.

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Данное решение будет действовать до 4 января, затем группа по коронавирусу проведет переоценку политики, пояснил заместитель премьер-министра Супаттанапонг Пунмичау. В ноябре зависящий от туризма Таиланд отказался от этого требования при условии, что путешественники полностью привиты, а также имеют при себе отрицательные тесты, сделанные до и после прибытия.

Около 200 тысяч туристов, ранее утвержденных для въезда в страну без карантина, по-прежнему будут допущены в Таиланд, хотя они будут находиться под пристальным наблюдением и должны соблюдать дополнительные меры. В их числе: проведение двух тестов ПЦР в Таиланде сразу после прибытия и на седьмой день пребывания в стране. По словам премьер-министра Таиланда, из числа путешественников, которым разрешен въезд без карантина, 110 тысяч уже прибыли в страну.