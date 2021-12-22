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1 час назад

Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов

Таиланд с 22 декабря приостановил действие своей программы "въезда без карантина", сославшись на опасения по поводу потенциального распространения "омикрон"-варианта среди прибывающих иностранных туристов. Комиссия по COVID-19 под председательством премьер-министра Прают Чан-Оча приостановила въезд без карантина на фоне роста завозных случаев, сообщает Bloomberg.

Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данное решение будет действовать до 4 января, затем группа по коронавирусу проведет переоценку политики, пояснил заместитель премьер-министра Супаттанапонг Пунмичау. В ноябре зависящий от туризма Таиланд отказался от этого требования при условии, что путешественники полностью привиты, а также имеют при себе отрицательные тесты, сделанные до и после прибытия.

Около 200 тысяч туристов, ранее утвержденных для въезда в страну без карантина, по-прежнему будут допущены в Таиланд, хотя они будут находиться под пристальным наблюдением и должны соблюдать дополнительные меры. В их числе: проведение двух тестов ПЦР в Таиланде сразу после прибытия и на седьмой день пребывания в стране. По словам премьер-министра Таиланда, из числа путешественников, которым разрешен въезд без карантина, 110 тысяч уже прибыли в страну.

Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул отметил, что введение режима изоляции являются крайней мерой. Иностранные путешественники последние два месяца въезжали в Таиланд по программам Test&Go и "Песочница", за исключением Пхукета, в рамках которых обязаны предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19. Test&Go предполагает прохождение туристами ПЦР-теста на коронавирус в аэропорту Таиланда после прилета. Туристы не должны покидать свою гостиницу, до получения отрицательного результата.

В мире,Bloomberg,
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