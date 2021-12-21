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26 минут назад

Заподозренный в госизмене Порошенко назвал сроки возвращения на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которому на родине предъявлено обвинение в государственной измене, пообещал вернуться в Киев в первой половине января. Он уточнил, что сейчас находится в столице Польши. Видеообращение опубликовано на канале Порошенко в Telegram.

Порошенко назвал сроки возвращения на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам лидера партии «Европейская солидарность», в Варшаве он проводит многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, цель которых - сформировать «мощную коалицию для поддержки Украины и противодействия России». Порошенко также считает необходимым организовать проверку действий своего преемника Владимира Зеленского на посту главы государства на предмет госизмены.

В понедельник, 20 декабря Государственное бюро расследований Украины уведомило лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям. Данное дело касается преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий. Сразу после получения уведомления экс-президент уехал за границу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уведомление о подозрении пятого президента республики абсолютно законно и предъявлено в рамках действующего законодательства.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
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