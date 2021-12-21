Эрдоган призвал турок покупать рухнувшую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты, которая с января подешевела в два раза. При этом речь в плане спасения не идет об отказе от политики низких ставок, которая, по мнению международных экспертов, и является причиной такой ситуации, сообщает Bloomberg.

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Глава государства призвал граждан покупать турецкую лиру и держать свои накопления в ней, а не в долларах. Он пообещал, что уже через несколько месяцев инфляция начнет сокращаться, а курс лиры вырастет. К настоящему времени население республики перевело в иностранные валюты уже 60 процентов сбережений.

Для поддержки такой практики правительство изменит правила по депозитам. В том числе речь идет о компенсации убытков клиентам банков в случае, если их ставка вклада не покроет падение лиры по отношению к доллару.

Также в Турции собрались обнулить налог на доход от инвестиций в государственные облигации в национальной валюте, сократить с 15 до 10 процентов налог с дивидендов и предоставить компаниям-экспортерам форвардный валютный курс напрямую через Центробанк. В дополнение правительство обязалось отправлять 30 процентов взносов работников частного сектора на необязательное пенсионное страхование. В настоящее время ставка составляет 25 процентов.