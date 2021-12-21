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1 час назад

США и Великобритания решили тайно защитить Украину от российских кибератак

США и Великобритания тайно отправили на Украину специалистов по кибербезопасности, чтобы защитить страну от российской агрессии в цифровом пространстве. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

США и Великобритания отправили на Украину тайную миссию
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Официальные лица напомнили о хакерских атаках 2015 и 2016 года, в результате которых на территории Украины, включая Киев выходили из строя электростанции и города оставались без света.

«Русские хакеры» передали привет США

Чиновники на высшем уровне и эксперты отметили, что хакерская активность российской стороны против украинской инфраструктуры с тех пор не прекращалась.

«Это широко распространенная кампания, нацеленная на многочисленные украинские правительственные учреждения, включая органы внутренних дел — национальную полицию — и их коммунальные предприятия», — подтвердил NYT Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности в Вашингтоне.

В мире,Дмитрий Альперович,МВД,
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