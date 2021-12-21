США и Великобритания отправили на Украину тайную миссию

США и Великобритания тайно отправили на Украину специалистов по кибербезопасности, чтобы защитить страну от российской агрессии в цифровом пространстве. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.
Официальные лица напомнили о хакерских атаках 2015 и 2016 года, в результате которых на территории Украины, включая Киев выходили из строя электростанции и города оставались без света.
Чиновники на высшем уровне и эксперты отметили, что хакерская активность российской стороны против украинской инфраструктуры с тех пор не прекращалась.
«Это широко распространенная кампания, нацеленная на многочисленные украинские правительственные учреждения, включая органы внутренних дел — национальную полицию — и их коммунальные предприятия», — подтвердил NYT Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности в Вашингтоне.