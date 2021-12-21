США и Великобритания отправили на Украину тайную миссию

США и Великобритания тайно отправили на Украину специалистов по кибербезопасности, чтобы защитить страну от российской агрессии в цифровом пространстве. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

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Официальные лица напомнили о хакерских атаках 2015 и 2016 года, в результате которых на территории Украины, включая Киев выходили из строя электростанции и города оставались без света.

Чиновники на высшем уровне и эксперты отметили, что хакерская активность российской стороны против украинской инфраструктуры с тех пор не прекращалась.