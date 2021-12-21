МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России

Решение России выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина было ожидаемым. Однако правительство ФРГ считает этот шаг со стороны российских властей необоснованным и осложняющим отношения двух стран. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МИД Германии.
МИД РФ в понедельник заявил решительный протест послу ФРГ в Москве Гезе Андреасу фон Гайру и объявил двух германских дипломатов персонами нон грата. Причина — недружественное решение Германии, которая выслала двух дипломатических сотрудников посольства России из страны.
В МИД Германии сообщили, что российских дипломатов решили выслать в связи с решением суда ФРГ. В ведомстве уточнили, что Германия считает эту меру необходимой реакцией на судебное решение, так как в процессе следствия выяснилось, что «убийство в Тиргартене было совершено по заказу российских государственных органов».
Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Его приговорили к пожизненному заключению. Защита россиянина настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. В МИД РФ заявили, что государственные структуры России не причастны к убийству Хангошвили.