В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
55 минут назад

МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России

Решение России выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина было ожидаемым. Однако правительство ФРГ считает этот шаг со стороны российских властей необоснованным и осложняющим отношения двух стран. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МИД Германии.

МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России
Фото: ReutersReuters

МИД РФ в понедельник заявил решительный протест послу ФРГ в Москве Гезе Андреасу фон Гайру и объявил двух германских дипломатов персонами нон грата. Причина — недружественное решение Германии, которая выслала двух дипломатических сотрудников посольства России из страны.

В МИД Германии сообщили, что российских дипломатов решили выслать в связи с решением суда ФРГ. В ведомстве уточнили, что Германия считает эту меру необходимой реакцией на судебное решение, так как в процессе следствия выяснилось, что «убийство в Тиргартене было совершено по заказу российских государственных органов».

Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Его приговорили к пожизненному заключению. Защита россиянина настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. В МИД РФ заявили, что государственные структуры России не причастны к убийству Хангошвили.

В мире,Зелимхан Хангошвили,Вадим Соколов,МИД,РИА Новости,
82
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители