«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Штамм «омикрон» стал доминирующим вариантом COVID-19 на территории США. На него приходится более трех четвертей всех заражений. Штаммом «дельта» теперь инфицирована лишь четверть зараженных. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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По их информации, штамм «омикрон» за прошедшую неделю был обнаружен у 73,2% инфицированных. При этом доля штамма «дельта» снизилась до 26,6%. Прочие варианты COVID-19 составляют десятые доли процента среди всех заразившихся.

При этом неделю назад штамм «дельта» приходился на 87% случаев заражений, а «омикрон» — на 12,6%. На юго-востоке и северо-западе США на штамм «омикрон» приходится более 90% всех случаев заражений.

Как заявили в Университете Джонса Хопкинса, общее число зараженных в Штатах достигло 51 млн человек. Жертвами вируса стали 807,5 тысячи человек.

Ранее телеканал АВС сообщил, что в США зафиксировали первую смерть от нового штамма «омикрон». По информации СМИ, погибшему было около 50 лет. Он проживал в штате Техас. Как указали в департаменте здравоохранения округа Харрис, мужчина не был вакцинирован и испытывал проблемы с сердцем.