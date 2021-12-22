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1 час назад

В Белом доме рассказали о результатах анализов Байдена

В Белом доме рассказали о результате анализа на коронавирус президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

В Белом доме рассказали о результатах анализов Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, в среду, 22 декабря, Байден сдал ПЦР-тест. Он показал отрицательный результат, несмотря на недавний контакт лидера страны с заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что один из сотрудников Белого дома, тесно контактировавший в пятницу, 17 декабря, с президентом, заразился COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Байден сдавал тест в воскресенье и в понедельник, оба результата отрицательные, поэтому президент не будет уходить на карантин.

В мире,Джозеф Байден,РИА Новости,
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