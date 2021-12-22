В Белом доме рассказали о результатах анализов Байдена

По информации агентства, в среду, 22 декабря, Байден сдал ПЦР-тест. Он показал отрицательный результат, несмотря на недавний контакт лидера страны с заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что один из сотрудников Белого дома, тесно контактировавший в пятницу, 17 декабря, с президентом, заразился COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Байден сдавал тест в воскресенье и в понедельник, оба результата отрицательные, поэтому президент не будет уходить на карантин.