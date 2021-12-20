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14 минут назад

Суд по делу МН17 отстранил "неудобного" свидетеля

Суд по делу о крушении малазийского «Боинга» MH17 отстранил свидетеля защиты, чьи показания не совпадали с версией обвинения, сообщает РИА «Новости».

Суд по делу МН17 отстранил "неудобного" свидетеля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах.

«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», - заявил судья Хендрик Стейнхейс.

По словам адвоката Сабине тен Дуссхате, которая представляет интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, свидетель S45 заявлял, что самолет MH-17 не мог быть сбит ЗРК «Бук».

Адвокаты попросили суд распорядиться, чтобы все документы по этому свидетелю были предоставлены, так как они могут стать оправдательными для подзащитного Пулатова.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания прокуратура Нидерландов заявила, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малазийский Boeing был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского, контролируемого ополченцами.

«Это операция против России»: что скрыли Нидерланды в заявлении по MH17

Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран. В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию. Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову - и гражданину Украины Леониду Харченко.

В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
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