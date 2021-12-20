Суд по делу МН17 отстранил "неудобного" свидетеля

Суд по делу о крушении малазийского «Боинга» MH17 отстранил свидетеля защиты, чьи показания не совпадали с версией обвинения, сообщает РИА «Новости».

Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах.

«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», - заявил судья Хендрик Стейнхейс.

По словам адвоката Сабине тен Дуссхате, которая представляет интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, свидетель S45 заявлял, что самолет MH-17 не мог быть сбит ЗРК «Бук».

Адвокаты попросили суд распорядиться, чтобы все документы по этому свидетелю были предоставлены, так как они могут стать оправдательными для подзащитного Пулатова.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания прокуратура Нидерландов заявила, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малазийский Boeing был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского, контролируемого ополченцами.