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31 минуту назад

ВОЗ: «омикрон»-штамм коронавируса выявили в 106 странах мира

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 106 государствах, следует из данных еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ: «омикрон»-штамм коронавируса выявили в 106 странах мира
Фото: Reuters © Pedro NunesReuters © Pedro Nunes

«По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) «омикрон»-вариант обнаружен в 106 странах», — сообщили в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что общий риск, связанный с штаммом «омикрон», остаётся по-прежнему очень высоким.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что новый штамм COVID-19 распространяется значительно быстрее, чем «дельта».

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