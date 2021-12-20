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56 минут назад

Россиянке Сапеге предъявили обвинение по семи статьям в Белоруссии

В Белоруссии уголовное дело россиянки Софии Сапеги передали прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям, сообщил Следственный комитет Белоруссии.

Россиянке Сапеге предъявили обвинение по семи статьям в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд. В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

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Отмечается, что мера пресечения осталась прежней – домашний арест.

Главным следственным управлением ей предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, среди которых возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков, препятствие работе журналистов и распространение личных данных.

Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии.

5 декабря стало известно, что дело задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что опрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИДа.

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Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.

В мире,София Сапега,Роман Протасевич,Мария Захарова,Александр Лукашенко,СКР,МИД,МВД,РИА Новости,
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