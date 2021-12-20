Омикрон сорвал экономический форум в Давосе

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти в Давосе 17-21 января 2022 года, отменили из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте ВЭФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мероприятие решили перенести на начало лета 2022-го. Кроме того, ВЭФ проведет серию онлайн-встреч State of the World, в рамках которых мировые лидеры «сосредоточатся на поиске решений самых насущных проблем мира».

В сообщении ВЭФ подчеркивается, что подготовка к форуму велась «под руководством экспертов и при тесном сотрудничестве правительства Швейцарии на всех уровнях», однако из-за широкого распространения омикрона и его влияния на международные поездки от офлайн-мероприятия пришлось отказаться.

«Перенос ежегодной встречи не помешает прогрессу, достигаемому за счет постоянного сбора лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества в цифровом формате», - заявил Клаус Шваб, основатель и глава ВЭФ.