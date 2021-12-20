В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
33 минуты назад

Жену Макрона заподозрили в смене пола

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подаст жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в интернете слухов о том, что она трансгендер. Об этом сообщает BFM.TV.

По информации издания, сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. Публикации распространялись на протяжении недели. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

Макрон пообещал никогда не бросать армян

26 сентября сообщалось, что Макрон его супруга обратились с жалобой в прокуратуру Парижа на фотографа Тибо Далифара. Главу государства возмутила его фотография на отдыхе, во время катания на аквабайке, размещенная в галерее возле Елисейского дворца. Правоохранительные органы начали разбирательство.

В мире,Видео,Брижит Макрон,Эммануэль Макрон,МВД,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители