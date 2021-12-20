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29 минут назад

На Украине попытались сорвать концерт Басты

В Киеве националисты попытались сорвать концерт российского рэпера Басты (Василий Вакуленко). Об этом сообщает Obozrevatel.

В воскресенье, 19 декабря, противники его выступления собрались возле клуба StereoPlaza в Киева. Они утверждали, что Баста посещал Крым и принимал участие в съемках фильма про мост через Керченский пролив. Активисты зажгли файеры и держали плакаты с надписями: «Баста = Путин», «Московские исполнители — московские танки» и «Кто не успел оплатить агрессию РФ?».

Отмечается, что за два дня до этого Баста выступил в Харькове.

Напомним, в сентябре украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк предложил полностью запретить въезд в страну российским артистам. По его словам, большинство из них либо открыто поддерживают политику Москвы в отношении Крыма и Донбасса, или же ездят с гастролями на полуостров, что является прямым нарушением украинских законов. Соответствующую петицию подписали 26 тыс. человек.

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Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что направил петицию премьер-министру, секретарю Совета национальной безопасности и обороны, а также главе Службы безопасности Украины с просьбой «проработать внесенные предложения». Вместе с тем он отметил, что министерство культуры ведет перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Гастроли попавших в него артистов запрещены.

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