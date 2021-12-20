Не стоит бояться нападения России, так как президент Владимир Путин считает украинцев братским народом. Об этом заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. 6 декабря высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. По его словам, в США не знают, принял ли Путин решение о готовности «вторжения на Украину», но полагают, что РФ точно готовится к такому развитию событий.
В Кремле сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину считают информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель - представить Москву в качестве угрозы процессу урегулирования на Украине.
По мнению Титаренко, президент России Украине не враг.
«И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – пояснила артистка.
Она заявила, что хотела бы, чтобы Украина помирилась со своими соседями – Россией и Белоруссией, с которыми мирно сосуществовала во времена СССР.
«Мы любили друг друга. Как можно было все это уничтожить?!» - задалась вопросом она.
Она также назвала ситуацию в Донбассе «позором» и призвала остановить войну.
В июле президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней российский лидер отметил, что Украину «шаг за шагом» втягивают в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить страну в плацдарм против России. Путин также подчеркнул, что, несмотря ни на что, россияне и украинцы остаются единым народом.