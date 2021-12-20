Не стоит бояться нападения России, так как президент Владимир Путин считает украинцев братским народом. Об этом заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. 6 декабря высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. По его словам, в США не знают, принял ли Путин решение о готовности «вторжения на Украину», но полагают, что РФ точно готовится к такому развитию событий.

В Кремле сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину считают информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель - представить Москву в качестве угрозы процессу урегулирования на Украине.

По мнению Титаренко, президент России Украине не враг.

«И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – пояснила артистка.

Она заявила, что хотела бы, чтобы Украина помирилась со своими соседями – Россией и Белоруссией, с которыми мирно сосуществовала во времена СССР.

«Мы любили друг друга. Как можно было все это уничтожить?!» - задалась вопросом она.

Она также назвала ситуацию в Донбассе «позором» и призвала остановить войну.