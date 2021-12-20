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1 час назад

«Путин не нападет»: украинская актриса призвала не бояться Россию

Не стоит бояться нападения России, так как президент Владимир Путин считает украинцев братским народом. Об этом заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. 6 декабря высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. По его словам, в США не знают, принял ли Путин решение о готовности «вторжения на Украину», но полагают, что РФ точно готовится к такому развитию событий.

В Кремле сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину считают информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель - представить Москву в качестве угрозы процессу урегулирования на Украине.

В России пригрозили НАТО военным ответом

По мнению Титаренко, президент России Украине не враг.

«И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – пояснила артистка.

Она заявила, что хотела бы, чтобы Украина помирилась со своими соседями – Россией и Белоруссией, с которыми мирно сосуществовала во времена СССР.

«Мы любили друг друга. Как можно было все это уничтожить?!» - задалась вопросом она.

Она также назвала ситуацию в Донбассе «позором» и призвала остановить войну.

В июле президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней российский лидер отметил, что Украину «шаг за шагом» втягивают в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить страну в плацдарм против России. Путин также подчеркнул, что, несмотря ни на что, россияне и украинцы остаются единым народом.

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